Real Madrid: il punto sul mercato, occhi su Yoro

Il Real Madrid in questa stagione sta affrontando un’emergenza incredibile nel reparto difensivo, con tantissimi infortuni anche piuttosto seri che hanno spinto Ancelotti a trovare nuove soluzioni, rivelatesi fin qui vincenti. Tuttavia il Real starebbe tenendo già un occhio sulle possibilità di mercato in vista della prossima stagione. Gli obiettivi dovrebbero essere: Alphonso Davies, un difensore centrale e Mbappé .Per il ruolo di difensore centrale le merengues avrebbero messo gli occhi sulla stellina del Lille Leny Yoro, lo riporta Relevo.



I DETTAGLI - Il difensore francese classe 2005 rappresenta il prototipo del difensore moderno: forte fisicamente, aggressivo, abile nell’uno contro uno. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dei più importanti top club europei, tra cui i Blancos. In Ligue 1 ha disputato fin qui 20 partite, realizzando anche due reti. Il contratto della giovane stella francese scadrà nel 2025, per questo il Lille potrebbe pensare di venderlo in estate per non perderlo a zero.