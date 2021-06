Sono giorni molto importanti in casa Inter, che entro il 30 giugno dovrebbe cedere uno dei big della rosa per sistemare i conti. L’indiziato numero 1 è Hakimi sul quale si sta scatenando un’asta tra Chelsea e Psg.. I blues hanno messo sul piatto 60 milioni e un giocatore tra Marcos Alonso, Emerson Palmieri e il centrale danese Christiansen. Ed è proprio sul nome dell’esterno spagnolo che si stanno concentrando le discussioni con l’Inter.. Hakimi e il suo entourage stanno parlando da diversi giorni con il Chelsea e l’intesa sulla durata del contratto e l’ingaggio è molto vicina. La sensazione è che serva uno sforzo ulteriore da parte di Abramovich che dovrebbe alzare l’offerta economica da 60 a 65 milioni, le prossime ore possono essere fondamentali in tal senso. Hakimi vede Londra e i campioni d’Europa, il Psg sta iniziando a valutare le alternative al forte esterno marocchino.