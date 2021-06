Un talento straordinario per una formazione senza un vero punto debole. La classe di Pogba trova la sua esaltazione massima ogni qualvolta indossa la maglia della sua Francia.Ha dettato il ritmo dell’azione, disegnato calcio come in occasione dell’intuizione da cui è scaturita l’autorete decisiva di Hummels. Ogni volta che il pallone passava tra i suoi piedi si aveva sempre la sensazione di poter assistere a qualcosa di regale.- Protagonista con la Francia e anche sul mercato. Paul Pogba può lasciare il Manchester United a un anno dalla naturale scadenza del contratto.. Tratta Locatelli e Tielemans ma tiene sempre viva la pista che porta al classe 1993. Proprio una eventuale cessione del fenomeno portoghese sarebbe il via libera alla missione. Difficile, ma non impossibile considerando gli ottimi rapporti con il giocatore e il suo management. I Red Devil’s non fanno sconti e, la Juventus tiene vivi i contatti e non esclude un’operazione a parametro zero, rimandata solo di 12 mesi.