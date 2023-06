In casa Inter è tempo di rinnovi. Federico Pastorello, agente tra gli altri, di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi è entrato proprio in questi momenti nella sede del club nerazzurro dove, ad attenderlo c’è il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Sul tavolo, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i rinnovi molto vicini dei due assistiti dell’agente. Attesa, nelle prossime ore, la fumata bianca e le firme su entrambi i rinnovi.



IL PUNTO DELLA SITUAZIONE – L’olandese firmerà un biennale – aveva il contratto in scadenza fra esattamente 15 giorni - e continuerà la sua esperienza alla corte di Simone Inzaghi, mentre il difensore centrale azzurro verrà riscattato dalla Lazio per una cifra prossima ai 3,5 milioni di euro, mettendo il punto esclamativo alla sua sontuosa prima in stagione a Milano. Ma non solo, Pastorello e Ausilio parleranno anche di Roberto Pereyra, in scadenza di contratto con l’Udinese e pronto al salto in una big.