Porte girevoli, come al solito, al Chelsea. Secondo quanto riportato dai media inglesi, il Chelsea è in ballo tra due nomi per l'attacco: Randal Kolo Muani e Lautaro Martinez. Il secondo è il preferito di Pochettino, il club invece spinge per il giocatore dell'Eintracht Francoforte, ritenuto più forte in questo momento del giocatore dell'Inter.