L'Inter continua a muoversi per portare in nerazzurro Paulo Dybala. Il patto stretto da Marotta con gli agenti del 10 della Juventus, prevede che i dirigenti nerazzurri saranno informati dei movimenti sul giocatore, dei potenziali club interessati, di offerte che potranno arrivare per ovviare a eventuali cambi di direzione.