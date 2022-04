Inzaghi ha vinto una partita alla Allegri, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport nel descrivere la partita tra Inter e Juventus.



“Una beffa per Allegri sconfitto di corto muso, su un rigore discusso, contro una squadra che ha giocato il calcio prudente e essenziale che ama da sempre. Nella notte in cui si è imposto un coraggio contro natura, con un 4-2-3-1 a tutte stelle; nella notte in cui ha pressato e giocato di più e meglio degli avversari, è caduto dopo 16 risultati utili. Gli sarà scappato un: «Lo dicevo io, maremma...». E’ stato tradito dai suoi nobili giocolieri che hanno promesso tanto in avvio e mantenuto poco. Però la strada del gioco è quella giusta. Se la Juve non ha vinto un solo scontro diretto, è proprio perché l’ha battuta poco”.