"Azpilicueta è il tipo di giocatore che adoro. Penso che una squadra con 11 Azpilicueta, probabilmente, potrebbe vincere la Champions League perché il calcio non è solo talento puro. Il calcio è anche carattere e personalità e Azpilicueta ha tutte le caratteristiche di una personalità vincente". Parlava cosìquando nel 2014 era alla guida del. Se non si fosse capito, il soggetto in questione è, terzino delin uscita dal club inglese dopo 13 anni di blues. Il giocatore ha ancora un anno di contratto, ma è sempre più ai margini della rosa di- Il giocatore, nel corso del 2022 è stato a un passo dal Barcellona. Doveva essere lui a prendersi la fascia destra blaugrana, ma così non è stato. Al momento la fascia è scoperta e il Barcellona sta cercando un giocatore che possa permettere adi non improvvisarsi terzino e di dedicarsi interamente al centro della difesa. Azpilicueta non sembra più orientato verso questa scelta, anzi, il suo interesse è virato tutto sull'Italia, in particolare su Milano, sponda nerazzurra.POCHE PRETESE DAL CHELSEA - I contatti con l’Inter ci sono e si stanno passando al setaccio tutte le opzioni per risolvere l’attuale contratto col Chelsea e stipularne uno nuovo coi nerazzurri. Secondo Mundo Deportivo, i bluesma dovrebbero, vista anche l’urgenza di cedere gli esuberi. L’Inter potrebbe, quindi, a breve, guadagnarsi un colpo a parametro zero come accaduto con Mkhitaryan che potrebbe portare ulteriore qualità sulla fascia destra.