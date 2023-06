Dopo aver comprato in lungo e in largo nel 2022-23, senza peraltro vedere il minimo risultato sul campo, il Chelsea del neo allenatore Mauricio Pochettino si è rimboccato le maniche e ha cominciato a lasciar partire tutti quei giocatori che o non fanno parte del progetto o tornano utili per fare cassa e tornare all'attacco per potenziare ancor più la rosa. Molte polemiche hanno destato i fitti rapporti con l'Arabia Saudita, non del tutto estranea alla società proprietaria dei Blues che ha appena rilevato anche lo Strasburgo in Francia, ma ci sono non pochi affari in piedi sia con club di Premier, sia con squadre della nostra Serie A: vediamo nella nostra gallery tutti i nomi in uscita da Stamford Bridge , che potrebbero giocare addirittura undici contro undici in un'ideale partita.