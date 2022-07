L'Inter si sta tenendo aperta una piccola speranza per l'affare Bremer e, anche se il Torino ha confermato che sta trattando sia con i nerazzurri che con la Juventus (e quest'ultima è in vantaggio sulle cifre) ha ancora un'ultima speranza. Oggi, infatti, i granata incontreranno gli agenti di Cesare Casadei, la contropartita tecnica offerta dai nerazzurri per abbassare la parte cash dell'affare.