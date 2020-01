Aumenta la concorrenza per Christian Eriksen. Sul taccuino di Marotta e Ausilio per quanto riguarda l’Inter, ci sono anche Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United e ora un’altra squadra della Premier. Secondo fichajes.com, si sarebbe inserita l’altra squadra di Manchester, il City, che ha individuato nel centrocampista del Tottenham il perfetto sostituto di David Silva, che a giungo andrà in scadenza di contratto con i Citizens.