La storia tra l'è finita e questo è un fatto ormai sotto gli occhi di tutti, con lo sfogo post-Verona del centrocampista a sancire la rottura., la decisione della società nerazzurra è stata quella di non presentare alcuna proposta per il prolungamento. Resta solo da stabilire quando si consumerà l'addio, se subito o a fine stagione, con alcune novità sul tavolo. In principio c'era il Torino, un discorso mai decollato davvero. Ora è l'Inghilterra a chiamare, con ilche accarezza l'idea di portarlo in Premier League.- Un sondaggio quello del club neopromosso, che dopo il mercato faraonico estivo (oltre 160 milioni di euro spesi) ha deciso di ritoccare ulteriormente la rosa nella finestra invernale per rafforzare le ambizioni di salvezza tranquilla. Ma non solo, si pensa anche alla prossima stagione e in questo senso entra in gioco Gagliardini, per il quale à già stato fatto un primo sondaggio con la prospettiva di ricongiungerlo aa sei anni di distanza dai tempi dell'Atalanta. Anche subito se fosse possibile, ma se l'Inter aveva valutato l'opportunità di separarsi da Roberto con sei mesi d'anticipo, a meno di una settimana dalla chiusura della sessione il tempo stringe per trovare un eventuale sostituto e questo riduce drasticamente le possibilità di dirsi addio ora. Più semplice quindi ipotizzare che Gagliardini lasci Milano alla naturale scadenza del contratto, magari per dirigersi proprio in Inghilterra e al Nottingham Forest: valutazioni tutte da fare, con la certezza di un futuro lontano dai nerazzurri.