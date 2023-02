La telenovela Skriniar - Inter è giunta al termine. I due rimarranno assieme fino al termine della stagione. Dopodiché, lo slovacco si unirà all’ex compagno Hakimi alla compagine parigina di Galtier. La squadra nerazzurra sta già pensando ad un suo sostituto.



IL PRIMO NOME - Secondo il Corriere dello Sport, la pista Pavard si sta complicando. Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha dichiarato di aver rifiutato un’offerta a gennaio. In merito a ciò, la possibilità di portare a Milano il francese dipende dal mercato estivo, anche perché quest’ultimo sta valutando un rinnovo con i bavaresi.



IL SOSTITUTO - Un altro nome caldo è il difensore del Lille, Tiago Djaló. Il ventitreenne ha il contratto in scadenza nel 2024, motivo valido per acquistarlo a prescindere dall’arrivo di Pavard. Altri papabili sono Scalvini e Ndicka. Il gioiellino dell’Atalanta costa troppo, mentre il francese, non sarebbe il sostituto di Škriniar, ma di De Vrij o Acerbi