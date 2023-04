La stagione dell'Inter non è delle migliori, specialmente nell'ultimo mese e mezzo. Il club nerazzurro sta già guardando al mercato estivo, dato che Skriniar è prossimo sposo del PSG e le posizioni di Acerbi e Bastoni non sono ancora chiare. Come riportato da diversi media, Alessandro Buongiorno è un nome caldo per rafforzare il reparto difensivo. Il classe '99 è un punto di riferimento per il Torino di Juric e viste le sue prestazioni, il prezzo del suo cartellino è lievitato notevolmente: 10 milioni di euro.