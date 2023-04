Intervenuto nel corso della Bobo TV, l'ex attaccante Antonio Cassano analizza così il pareggio dell'Inter a Salerno: "Meritava di vincere, ha fatto l'impossibile. Vorrei capire cosa sta succedendo a Lukaku, lo vedo impaurito, triste, fa fatica. E lo vedo pesante. Correa è un tonfo nell'acqua, lo conosco dai tempi della Samp e l'ho sempre detto: è bello da vedere ma gli manca sempre la giocata. All'Inter ha fatto malissimo. E nell'ultimo periodo vedo male anche Lautaro, dopo la sbornia Mondiale sta avendo difficoltà a livello fisico. Oggi è improponibile dire che è tra i top 5 al mondo. Per me resta da top squadra, può fare 35-40 gol a stagione, ma oggi non lo sta dimostrando. Inzaghi? Se esce col Benfica lo cambiano, rischiano di non andare in Champions League e sarebbe un bagno di sangue. Spero vadano avanti in Europa altrimenti la vedo dura che Inzaghi finisca il campionato".