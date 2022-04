Tra i giocatori in scadenza nell'Inter c'è anche Ivan Perisic. Il croato è stato un elemento centrale nella stagione neroazzurra e la volontà, sia del giocatore che del club è quella di proseguire insieme. Come scrive Tuttosport, al momento non c'è né la firma né un'intesa definitiva per il rinnovo del contratto. Il futuro di Perisic è ancora in bilico.