C'è anche Roberto Firmino nei sogni Beppe Marotta e Ausilio. Il 31enne brasiliano è in scadenza di contratto con il Liverpool ed è uno dei profili più interessanti per l'attacco nerazzurro della prossima stagione. Il problema? Secondo i dati forniti da Spotrac, agenzia che si occupa dei contratti degli atleti, il suo ingaggio è pari a 9,6 milioni di sterline a stagione. Cifra che l'Inter non può permettersi attualmente. Molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla semifinale di Champions, la quale farebbe entrare nelle casse del club circa 20 milioni, evitando di sacrificare un giocatore il 30 giugno. A riportare la notizia sono diversi media.