Concentrarsi su una semifinale di Champions da conquistare o immergersi nella lotta serrata alla top 4 in Serie A?non possono permettersi di scegliere, ecco perché la squadra che l’allenatore nerazzurro sta preparando per ilè un mix dei due obiettivi.- Nella trentesima giornata, a San Siro arriva l’ambiziosa squadra diche ha già messo i bastoni tra le ruote dell’Inter strappandole un pareggio all’andata. Orae scongiurare una non qualificazione alla prossima Champions League.- Ilè alle porte e, per difendere il 2-0 del Da Luz, occorrono tutte le energie possibili. Inzaghi cambia qualcosa ma neanche troppo. Concederà un riposo infatti solo a quelli che le stanno giocando tutte per davvero e, soprattutto in difesa, aprirà ad ampie rotazioni. Tra i pali confermato, davanti al camerunense invece facce nuove. A destra nel terzetto sarà rispolveratoa sinistra, mentre il posto da centrale è da assegnare tra Acerbi ein un serrato ballottaggio che potrebbe favorire l’olandese. Ancora out Skriniar.- Recupera invece. Il turco peròStraordinari per, mentredi questo periodo. Sulle fasce le certezze, i dubbi principali Inzaghi ce li ha in attacco. Sono in 4 per 2 maglie e, come nelle ultime uscite in campionato, Simone potrebbe affidarsi alla coppianella speranza che, nel derby lombardo, le punte possano sbloccarsi in Serie A.