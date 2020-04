Il punto è sempre lo stesso: cosa farà Lautaro Martinez da grande? Qualora il Toro dovesse lasciare l'Inter a fine stagione, Marotta sarebbe obbligato a trovare un nuovo attaccante da affiancare a Romelu Lukaku. I nomi sono tanti: dai parametri zero d'esperienza Mertens e Giroud all'intrigante Aubameyang.



IDEA KEAN - L'ultimo nome, però, è quello di Moise Kean. Secondo Tuttosport, il buon rapporto tra Marotta e Raiola potrebbe favorire l'operazione. L'ex Juve, pagato 30 milioni la scorsa estate dall'Everton, non si è trovato bene in Premier League. Un misero gol in 26 presenze, di cui solamente 7 da titolare. All'orizzonte, inoltre, c'è l'Europeo: Moise vuole giocarsi le sue carte, e potrebbe tornare a farlo in Italia.