Sono giorni concitati in casa Inter quelli che sanciscono anche il via ufficiale alla sessione estiva del calciomercato. Archiviato l’arrivo di Thuram, è una non partenza a bloccare le trattative nerazzurre. L’affare Brozovic-Al Nassr si è arenato per ora e, con sé, ha messo in stand by anche l’affondo per Frattesi, previsto in giornata a Rimini dove Inter e Sassuolo avranno un nuovo summit. Questo 30 giugno però sarà importante anche per un altro fronte caldo del mercato interista, quello che riguarda André Onana.



PREMIER – È attesa per stasera la prima offerta ufficiale del Manchester United per il portiere camerunese. I Red Devils hanno messo a segno la loro prima operazione – quella per prendere Mason Mount dal Chelsea – e ora, prima di concentrarsi sull’attaccante, vogliono mettere a posto anche la porta. A riportarlo è Sky Sport. L’Inter si era assicurata Onana a parametro zero e ora per cederlo si aspetta una proposta di almeno 50 milioni di euro. Soldi che poi verrebbero investiti sul suo sostituto e sulle altre operazioni da concludere, dal centrocampista all’attaccante (vedasi Lukaku). Lo United pare deciso a prendere un nuovo portiere dopo che lo storico titolare David De Gea non ha rinnovato il suo contratto in scadenza e lascerà dunque Old Trafford. Ten Hag ha indicato nell’ex Ajax il prescelto per la sua personalità, la conoscenza reciproca e per le doti con il pallone tra i piedi. La valutazione che gli inglesi fanno del giocatore però è distante dalle richieste dell’Inter.



TRATTATIVA - A Manchester hanno un budget di 100 milioni e, dopo averne spesi 60 per il trequartista, ora c’è bisogno di tirare un po’ la cinghia. Ecco perché ci si aspetta che la prima proposta sia intorno ai 30 milioni, ancora poco per accontentare Marotta e soci. Nelle scorse settimane gli inglesi hanno già avuto un primo colloquio con l'agente del giocatore che è sotto contratto con l’Inter fino a giugno 2027 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, meno di 4 milioni lordi all'anno grazie al Decreto Crescita. Decreto che l'Inter ha intenzione di sfruttare anche per l'erede del portiere, cercato sul mercato estero. La trattativa comunque c’è ed entrerà nel vivo stasera.



SOSTITUTO – Dovesse partire Onana, chi difenderà i pali di San Siro, sponda nerazzurra? Sono tante le idee che frullano nella mentre dei dirigenti interisti. L’ultima è quella che porta ad Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk. Giovane e con un contratto che scade nel 2024, è pronto per una big e l’Inter spera di anticipare la concorrenza. Il primo obiettivo però resta Giorgi Mamardashvili, nazionale georgiano classe 2000, difficile da prendere per ora e sotto contratto fino al 2027 col Valencia. Piste alternative sono lo svizzero Sommer e il costaricano Navas. In Italia invece piacciono Di Gregorio del Monza e Meret del Napoli, mentre Audero potrebbe essere un profilo buono per il posto da secondo che Handanovic dovrebbe lasciare libero. Da buon mantra di questo calciomercato, prima di comprare però, serve vendere, e farlo bene.