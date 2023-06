Il portiere camerunese, reduce da una grande stagione in maglia nerazzurra soprattutto in Champions League,, che lo ha già allenato ai tempi dell'Ajax. Un forte interesse che nei prossimi giorni può portare ad una proposta formale al club nerazzurro, che fiuta l'occasione di realizzare una- Onana è arrivato un'estate fa da parametro zero -Che la trattativa sia in piedi lo dimostra la presenza in Inghilterra del ds nerazzurro, che spera di fare ritorno in Italia con un'offerta ufficiale e soddisfacente.- La scelta su Onana nasce dall', guardiano della porta del club inglese dal lontano 2011 ma. Secondo quanto riferisce The Athletic,Un atteggiamento che ha indispettito De Gea ed il suo entourage, che hanno deciso di prendersi qualche giorno in più di riflessione, in prossimità della data limite del 30 giugno, prima di far arrivare una risposta definitiva. Attualmente l'ex Atletico Madrid percepisce uno stipendio settimanale di circa 436.000 euro - circa 22 milioni di euro lordi - ma nemmeno la sua disponibilità a fare uno sforzo per venire incontro alle esigenze dello United ha prodotto la tanto attesa svolta.- Il timore del portiere classe '90 è che gli stati maggiori mancuniani e lo stesso ten Hag stiano forzando volutamente la mano per spingerlo a rifiutare l'ultima proposta e poter proseguire più a cuor leggero la tratattiva per, che è appunto uno dei pallini dell'allenatore olandese. L'Inter attende a sua volta sviluppi in tal senso, in quanto, primo nome per il centrocampo non appena uscirà Brozovic,, per il quale il Chelsea continua a chiedere un acquisto a titolo definitivo o in alternativa un prestito con obbligo di riscatto. A quel punto, Ausilio e Marotta si getterebbero immediatamente alla ricerca di un nuovo portiere, con la lunga sequenza di profili al vaglio che spazia da Mamardashvili o gli italiani Audero e Di Gregorio, passando per Keylor Navas e Sommer.