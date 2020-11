I calciatori dell'Inter Stefano Sensi ed Alexis Sanchez hanno totalizzato finora più infortuni che gioie in stagione: per il centrocampista italiano solo tre presenze finora in Serie A, per un totale di 110 minuti giocati, mentre per l'attaccante cileno sono 5 i gettoni, 4 in campionato e uno in Champions, per un totale di 165 minuti messi a referto.