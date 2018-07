Inter-Vidal, il Bayern apre al prestito e rende l'operazione fattibile. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista cileno firmerebbe con i nerazzurri un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagione.



“Il centrocampista firmerà un contratto triennale a 4,5 milioni di euro, decisamente meno rispetto ai sette che guadagnava in Baviera. Ergo: la sua volontà non è mai stata in discussione. Quel che in parte ha sorpreso la stessa Inter – anche nella tempistica – è stata l’apertura del Bayern al prestito: negli ultimi giorni infatti in casa nerazzurra filtrava pessimismo intorno all’ipotesi, per cui l’arrivo di Vidal veniva considerato fattibile solo di fronte a una cessione di un calciatore. Lo scenario è cambiato quasi all’improvviso. E ora le ultime valutazioni, paradossalmente, le sta facendo proprio l’Inter, per capire come strutturare al meglio l’operazione”.