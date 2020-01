Ashley Young vuole l'Inter, ma il Manchester United non sembra intenzionato a liberarlo subito. Come scrive la Gazzetta dello Sport, restano sempre in piedi i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, i mancini del Chelsea che faticano a trovare continuità con Frank Lampard. Valutazioni alte per entrambi, superiori ai 30 milioni, coi Blues che non aprono al prestito con diritto di riscatto. Ma l'Inter continua a monitorare la situazione.