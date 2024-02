Inter, Sommer non parte per Lecce: il motivo e chi gioca al suo posto

Yann Sommer salterà la sua prima partita di campionato con l'Inter. Il portiere svizzero, sempre presente e pochissimo battuto con appena 12 gol subiti fino ad oggi, non prenderà parte alla trasferta di Lecce a causa di uno stato influenzale che lo costringe ad alzare bandiera bianca dopo l'ennesima porta inviolata nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.



CHI GIOCA AL POSTO DI SOMMER - Chance quindi per il secondo portiere, Emil Audero, arrivato in estate dalla Sampdoria retrocessa in Serie B. Per Audero, in questa stagione, un paio di presenze tra Coppa Italia (la sconfitta 1-2 col Bologna agli ottavi) e Champions League (il 3-3 di Lisbona contro il Benfica a qualificazione ormai acquisita):