In casa Inter c'è grande apprensione per i casi di positività di Danilo d'Ambrosio e Samir Handanovic perché c'è il rischio che il numero di positivi al covid possa aumentare. Un livello di allarme che secondo Repubblica ha preallertato anche l'Asl di Milano che, nel caso in cui riscontrasse la possibilità di un cluster covid potrebbe sovrapporsi al protocollo e imporre a tutti gli elementi del gruppo squadra di restare in isolamento domiciliare vietando gli allenamenti anche ai negativi e quindi mettendo a rischio la disputa di Inter-Sassuolo.