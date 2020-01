Intervistato da Abendzeitung in Germania, Ivan Perisic, esterno croato dell'Inter, in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco ha parlato del suo futuro confermando la volontà di restare in Baviera.



A MONACO TUTTO POSITIVO - "Finora è tutto positivo a Monaco, sia sul lato privato che su quello sportivo".



FUTURO - "Vado avanti e valuto solo passo dopo passo, giorno per giorno. Poi vedremo".



NON SONO VECCHIO - "Avere 30 anni non è essere vecchi. Sto bene. Il mio piano è giocare altri 7-8 anni".