Il neo allenatore dell'Inter,ha fin dall'inizio le idee chiare su cosa serva a questa rosa per continuare ad essere competitiva e ha chiesto alla sua dirigenza, alla luce della partenza non solo di Hakimi, ma anche di Young, di completare il reparto degli esterni per il suo 3-5-2 anche con un rinforzo lungo l'out di sinistra. Da allora tanti sono stati i nomi sondati e proposti, ma per l'affondo decisivo c'è ancora una pedina che blocca tutto: Ivan Perisic.per un club in piena spending review. Con Conte era tornato, in un ruolo non suo, ad essere centrale, e potrebbe esserlo anche con Inzaghi"alla Joao Mario" per eliminare ammortamento e ingaggio dal prossimo bilancio.L'Inter conancora in rosa non avrà margine per affondare il colpo, probabilmente neanche in prestito con diritto di riscatto, per un esterno di fascia mancino. Se però la soluzione dovesse essere trovata, l'Inter non vuole farsi trovare impreparata. Il preferito da tempo è quel Marcos Alonso che il Chelsea fatica a liberare. Alle sue spalle ci sono Filipe Alex, rispettivamente di Eintracht Francoforte e Manchester United che sono sì disposti a cederli, ma ad oggi soltanto a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Infine ci sono le opportunità last minute, come Layvino Nicolasda sempre sul taccuino di Ausilio, ma per cui potrebbe aprirsi uno spiraglio in prestito a fine mercato.