. Lo sprint che tutti si attendevano da parte degli Spurs non si è mai visto, Pochettino ha predicato equilibrio e messo da parte ogni prevedibile arrembaggio, giocandosela all’italiana. Con Eriksen e Son in panchina per guidare l’assalto finale in caso di risultato bloccato.nei minimi dettagli e alla fine ha avuto anche ragione,, per eccesso di timidezza e un errore nella scelta dell’undici.L’Inter ha gestito bene, ma si è spesso limitata a quello.E soprattutto, cosa portano nel paniere al ritorno da queste lunghe escursioni? Tempo ne è trascorso abbastanza e le varie puntate andate in onda raccontano che l'Inter, in progressiva crescita, non può contare sulle loro ondivaghe qualità., gente che in partite come quella di ieri sera vuole prendersi la scena e non nascondersi dietro le quinte. Uomini come Skriniar o de Vrij.Icardi e Nainggolan, meritano un discorso a parte:. È la sua natura e gliela si può perdonare siccome ormai da anni chiude i conti con 20 gol a stagione.è stato comprato proprio per partite come quella di ieri, ma paradossalmenteDopo dieci minuti di gioco l’andatura del centrocampista era già claudicante, nebbia nei muscoli e nella testa. Schierarlo è stata una pessima idea. Tottenham-Inter è andata scorrendo su questi binari. I nerazzurri hanno gestito ma non hanno emozionato. In tre o quattro elementi è mancata la passione, quella che si vede in casa quando a spingere ci sono i 60-70 mila di San Siro, ma esistono anche le trasferte e non sono un dettaglio.