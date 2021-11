Ivan Perisic, esterno dell’Inter, autore di una grande stagione sin qui, in scadenza di contratto col club nerazzurro, parla a Mediaset Infinity dopo il passaggio del turno in Champions League: “Ora dobbiamo concentrarci sul campionato. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato. A Madrid andiamo lì per giocarci il primo posto e fare una bella partita perché fa sempre piacere giocare al Bernabeu”.



IL FUTURO - “Come ho detto sono concentrato sul presente, poi parleremo con la società. Tutto è possibile, vedremo in un paio di settimane. Dobbiamo essere concentrati su ciò che arriva fino a gennaio perché questo servirà per il futuro”.