Oggi sarà titolare, contro il Tottenham, quella che lo scorso gennaio poteva diventare la sua squadra, nel ruolo che Conte gli ha assegnato: attaccante. Ivan Perisic, alle 16, affiancherà Sebastiano Esposito nella sfida di Londra con gli Spurs: tante difficoltà nel reparto offensivo per l'Inter, che si affidano al croato per fare bella figura nella trasferta londinese. Dopo la quale si entrerà nel vivo del mercato.



IL MONACO C'E' - Sì, per l'allenatore nerazzurro aspetta i rinforzi, con Lukaku e Dzeko in cima alla lista dei desideri, e anche delle partenze. Tra queste, può esserci proprio il vicecampione del mondo con la Croazia un anno fa: l'ex Wolfsburg sogna la Premier ma, come scrive Tuttosport, non sono arrivate offerte da club inglesi. Solo una società ha palesato il suo interesse in maniera importante: il Monaco. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti, sia per Joao Mario che per Perisic. Che oggi proverà a convincere Conte. E poi, nel caso, penserà al mercato.