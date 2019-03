Ivan Perisic, esterno offensivo dell'Inter, ha già affrontato in carriera l'Eintracht Francoforte, nei suoi anni tedeschi tra Borussia Dortmund e Wolfsburg. Sei, per la precisione, le volte in cui il croato ha incontrato sulla sua strada il club di Francoforte: nessuna sconfitta e un gol, realizzato, nella prima giornata del 2015/16, due settimane prima di trasferirsi all'Inter.