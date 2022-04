A margine della sfida vinta contro il Verona, l'esterno dell'Inter, Ivan Perisic, ha parlato ai microfoni di Dazn.



È tornata l’Inter?

“Speriamo, febbraio e marzo non abbiamo fatto bene, ma non è finita e dobbiamo continuare come fatto oggi”.



Quanto ti senti interista oggi? Sembrava non dovessi più tornare dal Bayern…

“Non voglio parlare del passato, guardiamo avanti e continuiamo così. Con il nostro pubblico in tribuna è più facile, siamo stati due anni senza e adesso è più facile”.



Siete i favoriti?

“L’anno scorso abbiamo vinto, quest’anno bene fino a febbraio, ma ci sono altre squadre per lo scudetto. Se giochiamo come oggi non ho paura”.