Ivan Perisic, autore dello 0-2 in Fiorentina-Inter, parla a Sky Sport al termine dell'incontro: "Penso che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto tante occasioni e potevamo chiuderla un po' prima. Sono tre punti importanti e siamo primi, è questo che conta. Ora c'è una partita importante, il ritorno con la Juve, andiamo a Torino per vincere. Noi ogni settimana dobbiamo fare il nostro e continuare così, siamo su una buona strada, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così fino alla fine. Momento decisivo della stagione? Può essere, ma ci sono ancora tante partite e dobbiamo entrare in ogni partita come se fosse l'ultima, non possiamo più sbagliare".