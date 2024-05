Inter, piace Moleiro: chi è e quanto costa il talento del Las Palmas

. Ve l'abbiamo raccontato (LEGGI QUI) e, nonostante i tentativi di depistaggio del ds Piero Ausilio e dell'ad Beppe Marotta, la richiesta fatta a gran voce da Simone Inzaghi di potenziare ulteriormente la rosa verrà quantomeno presa in considerazione e, se non si riuscirà ad arrivare ai profili top indicati dall'allenatore come Bento, Buongiorno e Gudmundsson, allora si proverà a virare su profili simili e dal costo possibilmente più contenuto. In quest'ottica, e in alternativa all'attaccante islandese del Genoa,nato a Santa Cruz di Tenerife cresce nel settore giovanile del Club Deportivo Sobradillo, una città praticamente al confine con il Portogallo nella comunità autonoma di Castiglia e Leon. Ha orgini spagnole e cubane eche lo porta nelle isole dove lentamente cresce fisicamente ed esplode. Condivide parte del suo percorso (1 anno in realtà) con Pedri che proprio dal Las Palmas si trasferisce al Barcellona.

e lo ha confermato in diverse interviste: ". Lui tiene molto di più la palla, fa passaggi più sicuri e osa poco.Siamo diversi, ma sono orgoglioso di essere paragonato a lui".alle spalle delle punte, ma può adattarsi senza problemi su entrambe le fasce, preferendo però quella di sinistra, essendo lui destro di piede, perché gli permette di vedere meglio campo e porta.

con il Barcellona che, proprio come accaduto con Pedri, ha provato a sfruttare la clasuola rescissoria da 10 milioni di euro presente nel suo accordo. Poi il confronto con il Las Palmas, la voglia di giocarsi la Liga in un club capace di dargli fiducia eUna cifra fuori mercato che anche la società delle Canarie è disposta a trattare. Ovviamente con la permanenza nella Liga quasi certa e la disponibilità anche ad accogliere in maglia gialloblu alcuni talenti da fare esplodere.