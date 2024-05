AS - L'Inter su Alberto Moleiro: sfida al Liverpool

20 minuti fa



C'è un nuovo gioiellino del calcio spagnolo che sta finendo al centro del mercato e che vedrà protagonista nel corso dell'estate anche diverse squadre italiane. Si tratta di Alberto Moleiro, fantasista classe 2003 di proprietà del Las Palmas società delle isole Canarie che a un passo dalla salvezza aritmetica in Liga sta iniziando a programmare la prossima stagione considerando la sua cessione come base da cui partire fra bilancio e campagna acquisti.



INTER E LIVERPOOL - In passato il Milan lo aveva fatto seguire da diversi scout, ma oggi, secondo quanto riportato da AS in Spagna, i club più attivi su di lui sono 4. Si tratta degli spagnoli Betis Siviglia e Villarreal, ma anche e soprattutto di Liverpool e Inter che stanno pensando ad un investimento importante per lui che però sia distante dalla clausola rescissoria da 60 milioni presente nel contratto.