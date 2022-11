Si fanno tanti nomi per il mercato in entrata dell’Inter in vista della sessione invernale di gennaio, dal più gettonato Thuram al giovane Alcaraz. Quello che è molto probabile è che senza cessioni, per la società nerazzurra, sarà molto difficile acquistare qualcuno. Gosens e Correa stanno trovando poco spazio con Inzaghi e sono sul mercato, proibitivo sarà però “piazzarli” considerando il loro elevato costo di cartellino e ingaggio unito alla poca visibilità dovuta alla loro assenza dal Mondiale.