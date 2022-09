Nelle ultime ore sta circolando con forza la voce di una trattativa fra il fondo Pif e la famiglia Zhang per la cessione dell'Inter. Al momento però nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle parti, e, al contrario, rimane sullo sfondo soltanto il mandato dato dal fondo Oaktree alla banca d'affari Goldman Sachs per la cessione del club in caso di mancato rimborso del maxi-prestito da parte di Suning.