Testa al campionato.. In attesa del posticipo di domenica sera a Torino, i nerazzurri vedranno impegnati due calciatori di loro proprietà negli anticipi di- Dopo aver segnato il gol della qualificazione in Coppa Italia per l'Inter proprio contro l'Empoli, il centrocampista classe 1995 ha lasciato Milano per trasferirsi a Genova con la formula del. Come aveva fatto 6 anni fa Ranocchia, non è escluso che Sensi torni in forza ai nerazzurri. Anche se, nonostante le, contro cui Sensi ha segnato nella partita vinta 4-0 all'esordio in maglia blucerchiata. Intanto l'ex Cesena è al lavoro con un doppio obiettivo: aiutare la Samp a salvarsi e(uno in più di Ibrahimovic, Giroud e Leao). Tre su rigore, tra cui quello realizzato nella sconfitta in casa per 4-2 col Milan prima della sosta natalizia. Orada minorenne prima in Europa League contro lo Sparta Praga l'8 dicembre 2016 e poi il Serie A il 12 febbraio 2017 contro l'Empoli., prossimo avversario dell'Inter. Che dovrà vedersela anche con un calciatore di proprietà del Milan: il centrocampista Tommaso