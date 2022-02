Sono passati già due anni da. Dopo poche settimane, il mondo nerazzurro si accorse che quei 25 milioni versati nelle tasche del Sassuolo erano soldi ben spesi, e anche grazie all’arrivo di Barella il club meneghino era riuscito a formare un centrocampo di grande qualità nel quale Sensi occupava il ruolo di mezz’ala sinistra. Il classe '95 continuò a stupire e nelle prime sei giornate collezionò ben 3 gol e 4 assist. Il centrocampo dell’Inter sembrava aver trovato il suo leader silenzioso.- Ma proprio sul più bello arrivò il primo infortunio durante il big match con la Juventus e il ragazzo si fermò per colpa di un problema agli adduttori. A tutti sembrava un piccolo intoppo nel percorso,. In tutto il campionato, Sensi ha saltato ben 23 partite per infortunio e ogniqualvolta sembrava essersi ripreso arrivava puntualmente un nuovo stop.- Il campionato 2020-2021 non cambia le sorti del calciatore, a causa dei nuovi infortuni perde il posto da titolare nell’Inter di Conte ma soprattutto deve rinunciare alla convocazione per l’Europeo.; ma durante il ritiro azzurro Sensi si ferma di nuovo per un problema muscolare e deve dare forfait, lasciando spazio alla convocazione di Pessina.- L’arrivo di Inzaghi ad Appiano Gentile non muta la situazione di Sensi che si è ritrovato a giocare appena 160 minuti in tutto il girone d’andata. L’inizio della nuova avventura con la squadra doriana è stato ottimo, infatti nel ruolo di trequartista trova gol e assist all’esordio proprio contro il Sassuolo da ex. La speranza è che Sensi ritrovi la serenità che l’aveva portato a gestire il centrocampo interista e possa divenire un giocatore cruciale per la spedizione azzurra del 2022 in Qatar.