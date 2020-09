Un dubbio e una certezza. Andrea Pinamonti non sa dove giocherà la prossima stagione, ma è consapevole che non sarà l'Inter la sua prossima squadra. ​Il Covid e la conseguente crisi economica hanno cambiati piani e accordi, Marotta e Ausilio non hanno intenzione di riscattare il prodotto del settore giovanile nerazzurro, malgrado un gentlemen agreement al momento della cessione al Genoa. Ciò significa che la società di Preziosi non incasserà i 20 milioni previsti, i due club sono al lavoro per trovare un'alternativa che possa coprire la cifra pattuita, magari con l'inserimento nell'affare del cartellino di qualche giovane.



GUADAGNA TANTO - Niente Inter, dunque, che lo ha depennato dalla lista dei candidati per il ruolo della quarta punta. L'attaccante dell'Under 21 azzurra, sconfitta ieri 3-0 in Svezia, al momento resta un giocatore del Genoa, a Genova sta bene e vorrebbe continuare sotto la Lanterna, ma non è da escludere una sua partenza. Il motivo è soprattutto economico: ​dalla prossima stagione guadagnerà, secondo quello che recita il suo contratto, tre milioni di euro netti. Tanti per il monte ingaggi dei rossoblù, che vogliono ridurre sensibilmente i costi.



JUVE - A Pinamonti continua a pensare la Juventus, sempre in prima linea per quanto riguarda i giovani attaccanti azzurri. Paratici sta seguendo lui, Scamacca e Kean, ma al momento non è nei piani un investimento, soprattutto di 20 milioni di euro, la valutazione che fa Preziosi.