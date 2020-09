Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa Inter l’impatto economico dell’emergenza coronavirus e la conseguente indicazione di “austerity” arrivata dalla Cina sul budget ha portato alla rinuncia a Tonali ma non finisce qui, perché può far sì che scappi Kumbulla, promesso da mesi dal Verona. "E suggerirà scelte più oculate su fascia sinistra e quarta punta", si legge.