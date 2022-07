L'Inter è pronta a blindare il gioiellino cresciuto nella Primavera e tornato dal prestito al Monza, Lorenzo Pirola.Il difensore classe 2002 è arrivato in questi istanti presso la sede di Viale della Liberazione per rinnovare il proprio contratto fino al 30 giugno 2027.



Un'operazione che è propedeutica per poi dare il via libera all'operazione che lo porterà a rinforzare la Salernitana in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club nerazzurro che, come certifica il nuovo accordo economico, non ha alcuna intenzione di perdere il controllo sul suo cartellino.