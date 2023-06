L’incontro era programmato in giornata e alla fine Inter e Salernitana hanno tenuto fede all’impegno preso, vedendosi a Milano. Tra i due club i rapporti sono ottimi, l’ultimo affare tra le parti è stato quello che ha portato Pirola in Campania, riscattato dai nerazzurri per circa 5 milioni di euro. Tutti contenti e allora perché non rivedersi per provare a intavolare altre trattative?



Proprio con questo spirito si sono ritrovate oggi Inter e Salernitana, con i granata che hanno preso informazioni in merito a molti giovani nerazzurri. Tra questi c’è anche Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 su cui è forte anche l’interesse del Bologna. Per adesso nessuna richiesta ufficiale, solo sondaggi, che in futuro potrebbero trasformarsi in altro. E chissà che qualche affare non possa chiudersi anche seguendo la via opposta, da sud verso nord, anche se per adesso la pista Dia, secondo quanto filtra, sarebbe ancora abbastanza fredda. E per lui la Salernitana chiede almeno 20 milioni di euro, cifra considerevole ma non irraggiungibile.