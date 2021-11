Tra gli innumerevoli pronostici del calcio, quello di un derby è di certo il più difficile perché, per natura, sfugge ad ogni analisi. Di, in programma questa sera, verrebbe da dire chee anche sul Napoli e l’occasione è ghiotta.per restare agganciato al Napoli. Difficile quindi che, al cospetto di queste eventualità le due squadre si accontentino di un eventuale pareggio. Chi lo pensa, ignora quanto oggi il pari sia sempre da considerare una mezza sconfitta e che Milan e Inter giocano sempre per vincere.Intanto perché in Champions, mercoledì con lo Sheriff, ha giocato meglio, ha vinto e si è rilanciata. Tutto ciò ha prodotto entusiasmo, consapevolezza e serenità. Poi, perchéInfine, perché questa Inter non sbaglia le partite-svolta anche quando, come contro la Juve, è finita pari una gara completamente dominata dai nerazzurri. La certezza è cheA volte questa scelta finisce per essere svantaggiosa (molte palle giocavate dietro i tre difensori), macui partecipano molti elementi, in particolare gli esterni., squalificato dopo l’espulsione di Roma. Lo sostituirà Kalulu o Ballo Tourè, più il primo del secondo, e ovviamente non sarà la stessa cosa. Dietro la punta, che sarà Ibrahimovic, dovrebbe giocare Krunic (Brahim Diaz in panchina) e in mezzo Tonali con Kessie. Al di là degli interpreti,(Saelemaekers, Krunic e Leao, appunto).Ha molta volontà, ma difetta nei punti fermi. Contro i portoghesi, il portiere Tatarusanu è stato tra i migliori se non il migliore in assoluto. Però si vede che non è il titolare da qualche esitazione. Inoltree questo mina le certezze non del reparto, ma della squadra. Un’altra considerazione: i, più soluzioni e anche più qualità., tanto per citare il giocatore più offensivo dietro il centravanti.In sostanza, meglio l’Inter che, rispetto al Milan, avrà certo più pressione: perdere significherebbe dire addio allo scudetto. E questo la squadra campione d’Italia non se lo può permettere. Tantomeno dopo appena dodici giornate.