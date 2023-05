La panchina di Simone Inzaghi all'Inter non traballa più. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sembrava certo un addio a fine stagione e invece adesso lo scenario è completamente cambiato. L'allenatore ha in mano il suo destino, è lui che ha riscritto la sua storia e oggi fa scommettere su una sua permanenza. E non potrebbe essere altrimenti, con una finale di Champions League a portata di mano e il secondo posto in classifica nel mirino.