Ho talmente tanta stima di Giuseppe Marotta che ribadirla una volta di più non può che accrescerla. Perciòe non da quanto l’allenatore emiliano ha fatto finora. “Penso che resterà anche l’anno prossimo” ha detto l’amministratore delegato interista.A mio giudizio, all’indomani di una semifinale di andata che ha avvicinato l’Inter alla finale di Champions League,e ha un altro anno di contratto con l’Inter. A quelli che meno di due mesi fa ancora ne chiedevano la testa, ricordo che l’Inter, oltre ad essere la squadra più in forma della Serie A in questo finale, è quarta in campionato, ha vinto la Supercoppa italiana, è in finale di Coppa Italia.Lo so, molti tifosi interisti rimproverano a Simone lo scudetto perso l’anno scorso e la mancata competitività di quest’anno in campionato, ma quanto valgono tre derby vinti e la possibilità concreta di sfidare City o Real Madrid con gli occhi del mondo puntati addosso? No,