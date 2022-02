Simone Inzaghi incrocia le dita, il calvario di Joaquin Correa potrebbe terminare a breve, consentendogli di avere l'argentino a disposizione in questo che è il periodo più complicato della stagione. A confermarlo è stato proprio il tecnico nerazzurro in conferenza stampa, che ha spiegato come l'ex Lazio dovrebbe tornare a disposizione in occasione del derby di Coppa Italia contro il Milan.