Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter sta trovando non poche difficoltà nel trattare con il Valencia il riscatto del terzino portoghese, Joao Cancelo. Il club nerazzurro dovrà aspettare l'aritmetica certezza della qualificazione alla prossima Champions League per poter affondare il colpo con una spesa importante, ma il club spagnolo non andrà oltre il 31 maggio come ultima data possibile.