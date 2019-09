Matteo Politano, esterno d'attacco dell'Inter, ha parlato alla rivista Match Programe in vista della partita con la Lazio: "Ho sempre avuto l'obiettivo di arrivare in una grande squadra, disputare la Champions League e lottare per il campionato. Il segreto? Allenarsi provando a migliorarsi sempre. Abbiamo un pubblico straordinario. La scorsa stagione ci ha spinto verso i nostri traguardi. Ora è arrivato Conte, uno che vuole sempre vincere. E poi ci sono i nuovi compagni con la loro esperienza e la loro cultura di gioco, in un gruppo in cui si lavora tanto e con serenità. Siamo tutti uniti per far felice il popolo nerazzurro".